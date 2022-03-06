Зеленський розповів, як після перемоги буде відновлювати Україну

Зеленський розповів, як після перемоги буде відновлювати Україну

Анонсовано кілька фондів, які мають конкретне спрямування.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вже є розуміння, як буде після війни відновлюватись Україна.

Про це він розповів у своєму зверненні.

Задля цього створюються фонди, які будуть мати чітке спрямування. "Ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну, ми вже формуємо спеціальні фонди для відбудови України. Їх вже чотири: фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України, фонд відновлення та трансформації нашої економіки, фонд обслуговування та погашення державного боргу, фонд підтримки малого та середнього бізнесу і ще багато програм для підтримки наших людей, які боряться за свободу нашої держави". - зазначив президент.