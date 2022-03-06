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Зеленський розповів, як після перемоги буде відновлювати Україну

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Зеленський розповів, як після перемоги буде відновлювати Україну

Анонсовано кілька фондів, які мають конкретне спрямування.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вже є розуміння, як буде після війни відновлюватись Україна.

Про це він розповів у своєму зверненні.

Задля цього створюються фонди, які будуть мати чітке спрямування. "Ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну, ми вже формуємо спеціальні фонди для відбудови України. Їх вже чотири: фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України, фонд відновлення та трансформації нашої економіки, фонд обслуговування та погашення державного боргу, фонд підтримки малого та середнього бізнесу і ще багато програм для підтримки наших людей, які боряться за свободу нашої держави". - зазначив президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського 06.03.2022

«Ми боремось уже 11 днів. За свободу. За державу. Ми вистояли. Ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну», – звернення Президента України Володимира Зеленського.

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 6 березня 2022 р.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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