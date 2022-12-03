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Зеленський розповів, як, попри постійні обстріли РФ, Херсон повертається до нормального життя

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський розповів, як, попри постійні обстріли РФ, Херсон повертається до нормального життя

Фото: Офіс президента України

Зеленський подякував енергетикам, будівельникам, звʼязківцям, ремонтним бригадам, саперам за роботу під обстрілами. 

Херсон та звільнені території області повертаються до нормального життя. Щотижня з'являється більше зв'язку, світла, газу. А 2 грудня у місті запрацювала трансляція українського телемарафону "Єдині новини".

Про це розповів український президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.

За його словами, лише за кілька днів цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

"Окрім цього, на Херсонщині щотижня з'являється більше покриття звʼязку, постачання електрики й газу, транспортних можливостей. Щотижня більше доступу до нормальної медицини, до освітніх і соціальних послуг. Сьогодні ж у Херсоні запрацювала й трансляція українського телемарафону "Єдині новини", - повідомив він. 

Зеленський подякував енергетикам, будівельникам, звʼязківцям, ремонтним бригадам, саперам за роботу під обстрілами. 

"Хочу сьогодні відзначити всіх, хто повертає нормальне життя у звільнені райони. Зокрема, на Херсонщину і в місто Херсон. Це люди з різних областей – усі обʼєдналися, усі відгукнулися на заклик допомоги... Це наші енергетики, будівельники, звʼязківці, ремонтні бригади, бізнес і місцеві керівники, сапери. Я дякую всім, хто попри постійні російські обстріли й різні намагання терористів перешкоджати нам робить усе, щоб українці могли жити – жити нормально", - подякував очільник України.

Нагадаємо, пізно ввечері 2 грудня російські військові знову обстріляли Херсон. Пошкоджені електромережі, як наслідок місто залишилося без світла. Ремонтні бригади приступили до відновлення мереж.

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Дата публікації
Перегляди
50
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