Зеленський розповів, як Росія готується виправдовуватися перед усім світом за масові вбивства українців

Зеленський розповів, як Росія готується виправдовуватися перед усім світом за масові вбивства українців

Сучасні технології дозволять встановити, що до звірств причетна Росія, впевнений Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація буде звинувачувати всіх, аби таким способом уникнути відповідальності за геноцид українців.

Про це голова держави розповів під час засідання Ради безпеки ООН щодо воєнних злочинів в Україні.

"Ви прекрасно знаєте, що говоритимуть представники Росії на ці звинувачення у злочинах. Вони це вже неодноразово говорили... Вони будуть звинувачувати всіх, аби лише виправдати себе. Говоритимуть, що є різні версії, а правдиву неможливо встановити. Будуть говорити, що тіла підкинули, а відео постановочні", – заявив глава держави.

Український президент пригадав збиття малазійського Boеing на Донбасі, коли повітряне судно збили російсько-окупаційні війська. Тоді керівництво РФ звинувачувало всіх, щоб приховати свій злочин.

Однак, сучасні технології, вважає Зеленський, дозволять встановити істину. "Зараз 2022 рік, є безперечні докази, супутникові знімки та можливість провести прозоре розслідування", – додав він.

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