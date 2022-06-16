Зеленський розповів, як світові лідери можуть змусити Путіна зупинити війну

Розмови світових лідерів з російським диктатором Володимиром Путіним не зможуть зупинити війну в Україні.

Це можна зробити лише у тому випадку, якщо світ продемонструє єдність та тиснутиме на російського диктатора.

Про це Зеленський сказав 16 червня під час візиту лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до Києва.

Президент зазначив, що Путін зараз у такому стані, коли сам ухвалює рішення. А тому на нього не можуть вплинути розмови зі світовими лідерами.

"Я не впевнений, що сьогодні є ті чи інші лідери у світі, які можуть поодинці змусити Росію припинити війну. Тільки колективно, тільки об'єднавшись. Це буде міцна сила, яка зупинить Росію", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва заявив, що Україна самостійно вирішуватиме, коли і на яких умовах завершувати війну, розв'язану РФ.

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