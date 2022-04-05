Зеленський розповів, як в умовах війни проходить його день і скільки часу він спілкується з сім'єю

Зеленський розповів, як в умовах війни проходить його день і скільки часу він спілкується з сім'єю

Сім'я надихає, зауважив президент.

Президент України Володимир Зеленський розповів про особисте життя і спілкування з сім'єю в умовах війни.

Про це український лідер сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

"Я просто живу. Я зранку прокидаюся і починаю жити та працювати, а вночі лягаю спати. Сім'я надихає. 5+5 програма називається у нас. Десь 5 хв зранку і 5 хв ввечері - ось і все наше спілкування", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, якою він бачить перемогу України у війні.

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