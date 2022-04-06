Зеленський розповів, як запобігти агресії Росії в майбутньому

Президент говорить, що потрібно створити серйозний юридичний договір.

У майбутньому агресія Росії, чи будь-якої іншої країни, може повторитися. Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk, що потрібно створити серйозний юридичний документ, що гарантуватиме безпеку країн.

За словами головнокомандувача, у документі мають бути прописані всі деталі: які санкції будуть запроваджувати проти агресора, що буде з бізнесом країн, якою зброєю будуть захищатися країни на яких напали.

"Серйозний юридичним документ, в якому детально прописано, що буде, якщо країна порушить цей новий документ, в якому конкретно прописано, що буде. Яку відсіч отримає ця країна, як вона буде ізольована. Яку зброя отримає країна, проти якої напали, як буде воювати ця країна, впродовж якого терміну, які санкції будуть, що буде з бізнесом тієї чи іншої країни, що буде зі зброєю, які об’єми. Це все повинно бути конкретно прописане. Мало того, це все ще повинно бути проголосоване у парламентах тих країн, які є гарантами майбутньої безпеки нашої держави", - розповів Зеленський.

За словами президента, країна-агресорка має достеменно знати, яку ціну вона заплатить за скоєне. Окрім того, народ країни також має бути добре проінформований.

"Країна, яка може навіть подумати про те, що вона порушить цей закон або цей договір, вона повинна знати заздалегідь, що з нею станеться. Народ цієї держави також буде знати детально, що буде з ними, тими, хто живе в цій країні, яка зібралася стати агресором. Це також дуже важливо, щоб навіть думки не виникало у країна наступати на чужу територію", - наголосив президент України.

За словами Зеленського, будь-яка країни, яка порушувати територіальну цілісність, має знати, що на неї чекає в майбутньому. А цей юридичний договір завадить країнам-агресорам нападати на інші.

"Сьогодні будь-яка країна, яка порушує територіальну цілісність, повинна знати одне, і ми хочемо це врегулювати, цим договором на нашому, на жаль, трагічному досвіді. Така країна повинна знати, якщо вона хоче забрати щось чуже, якщо вона хоче вбивати чужих людей, вона повинна знати, що вона залишиться на самоті проти всього світу", - додав Зеленський.

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