Зеленський розповів, як живе під час війни: "Не даю собі можливості звикнути"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час війни живе тим, що не може та не хоче звикнути до неї. Глава держави також описав своє життя під час війни.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Я не даю собі можливості звикнути. Можна звикнути до війни, звикнути до кількості жертв. Можна звикнути емоційно: ну, вбивство, так вбивство, це все ж таки війна, це наслідки війни тощо. Я живу саме тим, що я не готовий звикнути, що ми страждаємо. Не готовий звикнути до війни. Не готовий звикнути, що мені не боляче від вбивств. І тому саме через це мені потрібна енергія. Енергія, щоб вона мене мотивувала щоденно і до перемоги", – сказав Зеленський.

Він також описав своє життя під час війни, в контексті чого згадав і про президента РФ Володимира Путіна.

"Хочеться залишатися людиною. Саме звичайною людиною. Незважаючи на те, що я президент, я виходжу на вулицю, іноді спілкуюся з людьми, їжджу на машині, де це можливо. Так, на жаль, все це в максимально обмеженому форматі через заходи безпеки, але тим не менш, спілкуюся з журналістами. Чому ні? Треба не відриватися від реальності. Мені не подобається знати інформацію через третій, четвертий або п’ятий коридор якихось людей. Я сам отримую інформацію. Я можу сам бути в соцмережі. Крім того, що мені важливо отримати інформацію, мені іноді хочеться розслабитись вночі після роботи, мені цікаво подивитись, як там у світі. Я хочу залишатись живою людиною. Живою не тільки фізично. Бо президент Росії теж фізично живий, аде є питання до всього іншого", – розповів український лідер.

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв’ю влітку Зеленський розповів, як у перші дні повномасштабної війни світові лідери пропонували йому і родині виїхати з України та керувати дистанційно. Проте глава держави відмовився від таких пропозицій.

Президент також розповідав, як на початку війни "сильні світу цього" не вірили, що України вистоїть, співчували та "радили фактично здатися тиранії".

А ще Зеленський розповідав, що не боїться замахів на себе, натомість цього бояться сім'я президента та оточення.

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