"Завдання номер один – прискорення миру": Зеленський розповів, як ЗСУ "кошмарять російську авіацію"

Голова держави подякував кожному захиснику та захисниці за їхню роботу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один – прискорення миру.
Про це він сказав у відеозверненні 15 квітня.
"Завдання номер один – прискорення миру. Наші Збройні сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Вони вже так закошмарили – у правильному сенсі цього слова – російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки", – розповів Зеленський.
"Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за цю величезну роботу", – додав президент.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що фактично станом на 51-шу добу війни проти України Росія її програла, а також пояснив свою думку.
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