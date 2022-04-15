"Завдання номер один – прискорення миру": Зеленський розповів, як ЗСУ "кошмарять російську авіацію"

"Завдання номер один – прискорення миру": Зеленський розповів, як ЗСУ "кошмарять російську авіацію"

Голова держави подякував кожному захиснику та захисниці за їхню роботу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один – прискорення миру.

Про це він сказав у відеозверненні 15 квітня.

"Завдання номер один – прискорення миру. Наші Збройні сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Вони вже так закошмарили – у правильному сенсі цього слова – російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки", – розповів Зеленський.

"Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за цю величезну роботу", – додав президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 51-го дня війни

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що фактично станом на 51-шу добу війни проти України Росія її програла, а також пояснив свою думку.

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