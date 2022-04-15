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"Завдання номер один – прискорення миру": Зеленський розповів, як ЗСУ "кошмарять російську авіацію"

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"Завдання номер один – прискорення миру": Зеленський розповів, як ЗСУ "кошмарять російську авіацію"

Офіс Президента України

Голова держави подякував кожному захиснику та захисниці за їхню роботу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один – прискорення миру.

Про це він сказав у відеозверненні 15 квітня.

"Завдання номер один – прискорення миру. Наші Збройні сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Вони вже так закошмарили – у правильному сенсі цього слова – російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки", – розповів Зеленський.

"Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за цю величезну роботу", – додав президент.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що фактично станом на 51-шу добу війни проти України Росія її програла, а також пояснив свою думку.

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