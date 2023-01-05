Зеленський розповів про три найважливіші моменти, які обговорили на новому засіданні Ставки

Президент України Володимир Зеленський 5 січня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника у найближчий період.

Про це Зеленський написав у Телеграмі.

"День розпочато із засідання Ставки верховного головнокомандувача. Три найважливіші моменти. Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними. Рухаємося до перемоги разом!" - йдеться в дописі президента.

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У пресслужбі додали, що у засіданні взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова СБУ Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів України Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 січня розповів, що Росія готує нову хвилю агресії у війні проти України.

А ще раніше Зеленський попереджав, що Росія планує нову тривалу атаку іранськими "шахідами". За його словами, "цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними".

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