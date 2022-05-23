Зеленський розповів, яким буде світ, якщо людство "проґавить поворотний момент" і не зупинить РФ

Росіяни застосовують лише грубу силу до тих, кого хочуть підкорити, щоб людство мало шанс на існування - агресора, Росію, треба зупинити негайно.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 22 травня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

"Груба сила не шукає нічого, окрім як підкорення тих, кого хоче підкорити, і вона не дискутує, а вбиває одразу. Як це робить РФ в Україні просто зараз, просто в цей час, коли ми з вами спілкуємося. Погляньте на будівлю колишнього російського дому у Давосі - він перетворений на дім російських воєнних злочинів. І це є приклад їхньої трансформації - того, що РФ зробила з собою, ставши державою воєнних злочинів і того, що вона несе світу, надихаючи ще й інших потенційних агресорів. Замість успішних міст- чорна руїни. Замість нормальної торгівлі - заміноване море і заблоковані порти в Україні, замість туризму - закрите небо і тисячі російських бомб і крилатих ракет. Ось, який матиме вигляд світ, якщо людство проґавить поворотний момент. Матиме вигляд, як колекція воєнних злочинів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія стала державою воєнних злочинів.

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