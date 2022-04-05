Зеленський розповів, якою він бачить перемогу України у війні

За його словами питання Донбасу буде найскладнішим.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що у його розумінні стане перемогою України у війні з Росією.

Про це він сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

"Перш за все, щоб не втратити наш суверенітет. Це дуже важливо. Друге - я дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє - жодні не можуть бути розмови про те, що ми дамо можливість Крим назвати чиєюсь територією. Це тільки наша - українська територія. Я згоден з тим, що там може бути питання щодо відтермінування цього. Це може бути таке компромісне рішення. І Донбас для мене - це Україна, для нас для всіх - це Україна. Про території, які вони зараз окупували, ми просто не говоримо. Навіть не обговорюється будь-який статус територій, яку були під нашим контролем до 24 лютого. Про це ми не говоримо, хоча умови такі є, ми їх чули на самому початку. І Донбас, який буде, як кажуть Сталінград, а він буде - буде саме за це. І те, що Росія визнала ОРДЛО - ми повинні знайти вихід із цієї ситуації. Ми як Україна. Для нас ці території українські і збереження їхнього статусу як українських - для нас дуже важливе", - заявив Зеленський.

Президент України заявив, що вважатиме перемогою відкат російських військ на позиції, які були станом на 23 лютого.

"Я особисто на сьогодні вважаю - це перемога України. Чесно, я так вважаю. Я розумію, де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що ми можемо втратити і що ми зберегли. І я вважаю, що відбити повномасштабні війну у точку, з якої вона почалася, до 24 числа - для нас це точно перемога", - заявив Зеленський і уточнив, що не лише дипломатична перемога а й у війні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 41-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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