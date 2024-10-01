Зеленський розповів, з чого складається шлях до перемоги України

Зеленський висловив повагу до тих, хто змінив своє життя, щоб захищати Батьківщину.

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський у Києві взяв участь у загальнонаціональній хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять воїнів, полеглих за незалежність нашої держави.

Про це повідомив Офіс президента.

"Сьогодні великий день. День захисників і захисниць України. Ваш день. День тих, завдяки кому настає завтра. Завдяки кому є Україна, а ми стоїмо тут, на своїй землі, у своїй столиці, під своїми прапорами. Завдяки кому життя переможе. Завдяки вам. Незламні та хоробрі. Люди великої відваги, які роблять велику справу. Захищають Україну", - сказав лідер держави.

Глава держави наголосив, що українські воїни вже 951 день повномасштабної війни пишуть історію на полі бою.

"Віддаєте себе, аби не віддати Україну. І ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став. Змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною. Хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором. Хто сказав собі: я не маю іншого вибору, адже це моя Батьківщина, це моя Україна, тож я буду її захищати", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що захист Україну об’єднав мільйони людей, нашу країну і наш народ.

"Це бувають болісні миті. Втрата побратима, із яким хвилину тому ще ви розмовляли, ділили їжу, ділили воду в одному окопі. Це й хвилини звитяги, бойових успіхів, перемог. Хвилини гордості, хвилини доблесті. Хвилини довгих боїв і хвилини короткого сну, хвилини теплого зв’язку з рідними та холодних ночей "на нулі". З усіх цих абсолютно різних хвилин складається війна. Складається наша боротьба і дуже важкий шлях до однієї найголовнішої, найбажанішої хвилини. Першої хвилини перемоги. Першої хвилини миру в Україні", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленский оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання "на знак щирої поваги та вдячності своїм воїнам".

"Наші міста й села, вулиці та площі, наші люди – хоч би де ми були, усі ми зупинимося на одну хвилину. Хвилину мовчання, коли насправді всередині ми всі кричимо. Кричимо від болю за кожного полеглого героя. Кричимо від ненависті до того зла, яке прийшло на нашу землю. Але точно піде з неї", - сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти завдали удару по ринку в Херсоні, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ять людей.

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