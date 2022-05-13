Зеленський розповів, за яких умов він готовий спілкуватись з Путіним

Президент України Володимир Зеленський розповів, що готовий до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.
Проте цей діалог повинен бути без посередників та російських ультиматумів.
Про це президент України заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.
Зеленський пояснив, що він готовий до зустрічі з російським диктатором, проте без його посередників та ультиматумів. Президент наголосив, що питання переговорів ускладнюють з кожним днем через звірства російських військових в Україні.
"Сьогодні діалог неможливий без міцної позиції щодо дій Росії. Всі об'єднані в тому, що треба відновити територіальну цілісність України, принаймні так мені говорять європейські лідери, США, Канада тощо. Без міцної армії Україна і за столом перемовин буде не сильною, а нам потрібна ця міцність", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що дружба між Україною та Росією неможлива через жорстоку війну російських загарбників проти українців, а щоб знайти порозуміння, потрібен діалог.
Нагадаємо, у четвер, 12 травня, президент України мав розмови з очільниками Фінляндії та Словаччини. Президент Володимир Зеленський прозвітував про свою роботу на зовнішньополітичному фронті, де він намагається заручитися підтримкою якомога більшої кількості держав.
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