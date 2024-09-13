Зеленський: розвідки партнерів попереджали нас про новий наступ РФ на півночі

Президент України Володимир Зеленський розповів про важливі результати Курської операції, яка допомогла зірвати плани російських військ щодо захоплення північних регіонів України.

Про це глава держави сказав під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

За його словами, інформація про підготовку до нового наступу РФ на півночі України надійшла від міжнародних партнерів і союзних розвідок, які працюють разом з українськими спецслужбами.

За їхніми даними, російські війська планували створити так звані "буферні зони" вздовж північного кордону України, починаючи з Сумщини. Метою було захоплення важливих адміністративних центрів у регіонах від сходу до півночі. Хоча інформація про загрози для Чернігівщини та інших областей ще перевірялася, плани російських військ щодо окупації були цілком реальними.

"Може хтось очікував інших результатів, але вона (Курська операція — ред.) дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми й розраховували. На Харківщині ворога зупинено, уповільнено його хід на Донеччині, хоча там дуже важко і там до позитиву ще далеко. Але, тим не менш, в інших напрямках вони забрали свої сили і з Харківщини, і з Запорізького, і з інших угруповань, які готувались на півночі для окупації наших територій, і почали все це переміщувати на Курський напрямок. Ось що відбулось", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський розповів, що операція Збройних сил України в Курській області — це був превентивний удар, щоб зупинити просування ворога на північ України. Росіяни мали намір захопити Сумщину та Суми.

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