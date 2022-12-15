Зеленський: "Що швидше закінчиться війна, то довше російський президент збереже своє життя"

Президент наголосив, що лише Путін може перевести війну на шлях дипломатії.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія програє війну, і що швидше президент РФ Володимир Путін це визнає, то довше проживе і він, і його оточення.

Про це Зеленський розповів у інтерв’ю The Economist.

Глава держави наголосив, що Україна має вийти на свої кордони 1991 року, адже в іншому разі агресор повернеться.

"Кінець уже зрозумілий. Чому я кажу "ми повинні йти до наших кордонів"? Тому що, якщо не вийдемо, він повернеться. Розумієте? Це головна історія. Ми не в НАТО. Які гарантії безпеки? Якщо він повернеться, вони нам знову допоможуть зі зброєю? Чи справді це захистить нас від повномасштабного вторгнення? Ні", – пояснив президент.

Він зазначив, що весь світ демонструє не просто підтримку України, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією "показує, що за агресію треба платити – вийти на кордони і тоді платити".

Зеленський також наголосив, що лише Путін може перевести війну на шлях дипломатії.

"Якщо він зараз відійде на кордони 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", – сказав глава держави.

"Що швидше закінчиться війна – і якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, – то довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський висловив думку, що в разі можливої смерті Путіна війна в Україні буде припинена. Адже без господаря Кремля росіянам буде складно, і вони врешті займуться внутрішньою політикою.

Щодо смерті Путіна висловився і радник Офісу президента Олексій Арестович. Так, він оцінив, що бойові дії почнуть загасати від середини літа 2023 року, але цей час може зміститися, якщо "прилетять" "чорні лебеді". "Чорні лебеді" – це якщо Путін помре у квітні, то у квітні все й закінчиться", – сказав радник ОП.

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