Призовна кампанія в Україні у жовтні-грудні проводитися не буде, а звільнення в запас військовослужбовців відкладається на термін "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов до армії та відклав демобілізацію.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Внести до Указу Президента України від 29 грудня 2021 року № 687 /2021 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу 2022 року" (зі змінами, внесеними Указом від 11 квітня 2022 року № 230/2022) такі зміни:

абзац третій пункту 1 та абзац третій пункту 2 статті 1 доповнити словами "але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації"

статті 2 – 6 виключити

у статті 7 слова та цифри "крім пункту 2 статті З, який набирає ­чинності від 1 вересня 2022 року виключити"

Указ, датований 30 вересня, набирає чинності від дня опублікування.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Україна може провести мобілізацію, якщо це знадобиться. В Україні проживають 40 млн людей, а тому армію можна збільшити на 5,5 млн військовослужбовців.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що Україна має достатньо резервів, щоб відповісти на мобілізацію в РФ.

Також варто нагадати, що Верховна Рада України подовжила термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації ще на 90 діб - до 21 листопада 2022 року.

24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "спецоперації" в Україні. Того ж дня в Україні було запроваджено воєнний стан, який мав тривати до 26 березня. Згодом його подовжили ще на 30 діб - до 25 квітня, а потім - до 25 травня, потім - до 23 серпня.

Мобілізація в Україні відбудеться лише у разі повномасштабної агресії з боку РФ - Міноборони

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