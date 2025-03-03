Зеленський сказав, чим закінчиться примус до угоди з територіальними поступками Росії

Український президент вважає примус до поступок територією силовим розділенням землі.
Примус до мирної угоди з територіальними поступками Росії містить ризик відновлення бойових дій через певний час.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.
“Це тоді буде не мирна угода, це силове розділення землі”, - наголосив він.
При цьому український президент додав, що, на його думку, така ситуація призведе до відновлення бойових дій.
“Я думаю, що ті країни, які сьогодні навколо цієї війни - і ті, що підтримують нас, і ті, що хочуть виступати посередниками - вони розуміють, що якщо закінчити війну несправедливо, то буде питання часу, коли люди будуть повертати цю справедливість”, - зазначив Зеленський.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Вибачення ТРАМПУ, ПОСТУПКИ РОСІЇ і ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ІНТЕРВ`Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО У ЛОНДОНІ"
Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що гарантії безпеки для України мають стати частиною мирної угоди, за якою Україна поступиться РФ частиною окупованих територій.
Читайте також: