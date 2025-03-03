Зеленський сказав, чим закінчиться примус до угоди з територіальними поступками Росії

Примус до мирної угоди з територіальними поступками Росії містить ризик відновлення бойових дій через певний час.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.

“Це тоді буде не мирна угода, це силове розділення землі”, - наголосив він.

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При цьому український президент додав, що, на його думку, така ситуація призведе до відновлення бойових дій.

“Я думаю, що ті країни, які сьогодні навколо цієї війни - і ті, що підтримують нас, і ті, що хочуть виступати посередниками - вони розуміють, що якщо закінчити війну несправедливо, то буде питання часу, коли люди будуть повертати цю справедливість”, - зазначив Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Вибачення ТРАМПУ, ПОСТУПКИ РОСІЇ і ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ІНТЕРВ`Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО У ЛОНДОНІ"

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що гарантії безпеки для України мають стати частиною мирної угоди, за якою Україна поступиться РФ частиною окупованих територій.

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