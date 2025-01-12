За тиждень росіяни випустили по Україні майже 700 авіабомб та більше ніж 600 ударних дронів. Війна РФ триває лише завдяки здатності армії РФ тероризувати Україну та використовувати свою перевагу в небі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський сказав, скільки авіабомб і дронів Росія випустила по Україні за тиждень

Росію можна тільки примусити до миру

За словами Зеленського, важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі "Рамштайн" щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю.

"Ми говорили з партнерами, і зокрема зі Сполученими Штатами, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир", – зазначив Зеленський.

Росія не зупиняє свої війни за бажанням, наголошує президент, її можна тільки примусити до миру. І частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував підрозділам Сил оборони, які завдають ударів по ворожій території, знищуючи військові об’єкти та логістику держави-агресорки. При цьому він доручив збільшити кількість замовлень дронів та наростити виробництво українських ракет.

Читайте також: