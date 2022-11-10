Зеленський сказав, скільки окупантів загинуло в Україні і завдяки чому

Українські військові змогли “зламати” наступ російських військ завдяки зброї, яку нам надали міжнародні партнери.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю CNN.

За словами Володимира Зеленського, окупанти під час повномасштабного вторгнення зазнали приголомшливих втрат в живій силі та артилерії. За його оцінками, РФ зазнала в 10 раз більше втрат, ніж Україна. Проте назвати точну кількість втрат зараз неможливо, але існує “дуже значна різниця”.

Однією з причин того, чому існує така різниця, небажання України “кидати” людей як “гарматне м’ясо”.

"Коли ми просимо наших партнерів про артилерію чи бронетехніку, то це не тільки зброя, а насамперед захист наших військових", – наголосив Володимир Зеленський.

Також він додав, що артилерія, яку нам передали країни-партнери США та Європа, змогла “зламати” наступ російських окупантів.

"Ми їх зупинили, ми деокупували значну частину нашої території. І цьому дійсно допомогла артилерія і нові технології", – підкреслив глава держави.

Зброя від міжнародних партнерів

За час війни більшість цивілізованих країн почали допомогати Україні в економічному, гуманітарному та військовому плані. Наприклад, Франція готова надати Україні ще шість гаубиць Caesar. Загалом планується поставити нашій державі 24 подібні гаубиці.

Водночас і Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 120 мільйонів євро. З цієї суми 45 мільйонів євро виділили для танків Т-72.

І хоча Росія своїми фейками намагалася дискредитувати ЗСУ, що ті начебто перепродають зброю, але в Пентагоні не виявили випадків перепродажу західної зброї в Україні.

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