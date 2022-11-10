Зеленський сказав, скільки окупантів загинуло в Україні і завдяки чому

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зброя, яку нам передали міжнародні партнери, допомогла “зламати” наступ російських військ.
Українські військові змогли “зламати” наступ російських військ завдяки зброї, яку нам надали міжнародні партнери.
Про це глава держави повідомив в інтерв’ю CNN.
За словами Володимира Зеленського, окупанти під час повномасштабного вторгнення зазнали приголомшливих втрат в живій силі та артилерії. За його оцінками, РФ зазнала в 10 раз більше втрат, ніж Україна. Проте назвати точну кількість втрат зараз неможливо, але існує “дуже значна різниця”.
Однією з причин того, чому існує така різниця, небажання України “кидати” людей як “гарматне м’ясо”.
"Коли ми просимо наших партнерів про артилерію чи бронетехніку, то це не тільки зброя, а насамперед захист наших військових", – наголосив Володимир Зеленський.
Також він додав, що артилерія, яку нам передали країни-партнери США та Європа, змогла “зламати” наступ російських окупантів.
"Ми їх зупинили, ми деокупували значну частину нашої території. І цьому дійсно допомогла артилерія і нові технології", – підкреслив глава держави.
Зброя від міжнародних партнерів
За час війни більшість цивілізованих країн почали допомогати Україні в економічному, гуманітарному та військовому плані. Наприклад, Франція готова надати Україні ще шість гаубиць Caesar. Загалом планується поставити нашій державі 24 подібні гаубиці.
Водночас і Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 120 мільйонів євро. З цієї суми 45 мільйонів євро виділили для танків Т-72.
І хоча Росія своїми фейками намагалася дискредитувати ЗСУ, що ті начебто перепродають зброю, але в Пентагоні не виявили випадків перепродажу західної зброї в Україні.
Читайте також:
- Адміністрація Байдена відмовилася надавати Україні нові дрони Gray Eagle
- Байден заявив, що США надають Україні далеко не всю зброю, яку вона просить
- Поїхав просити ракети: в ОП прокоментували візит соратника Путіна до Ірану