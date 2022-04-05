Зеленський назвав ціну, яку доведеться заплатити за взяття силою окупованого Донбасу

Президент пояснив тактику послідовності у питанні Донбасу та зазначив, що наші бійці там воюють із сараною.

Взяття силою окупованого Донбасу зараз може коштувати українській армії сотні тисяч життів, сказав президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю українським ЗМІ.

"Перший крок, який може бути, - це наші найпотужніші воїни. Це ООС. Вони воюють із сараною. На одну людину там йде, я навіть не можу уявити, скільки людей... Це буде одразу: 40-50 тисяч наших. Одразу. Це, якщо ми зараз - без тактики, без стратегії скажимо: вперед, біжимо! Так не буде. 5-6 діб боїв можуть коштувати нам сотні тисяч людей. Нашій державі потрібна міцна армія. Якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідчених людей втратити через те, що "я зараз хочу", ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться і вже не за 2-3 роки, а повернуться того ж місяця. У всі інші позиції та у всі знову Бучі. Всі військові про це знають. Це дуже серйозна історія. Тому до цього треба ставитися послідовно", - зазначив президент.

"Я вважатиму перемогою ЗСУ, народу України, а також дипломатії, якщо першу частину будь-яких майбутніх домовленостей, які стануться, або які не стануться, те, що ми відіб'ємо всю нашу державу до цієї точки, про яку я сказав, і будемо мати розуміння, про що ми будемо говорити наступного часу про тимчасово окуповані території", - зазначив президент.

"Я вважаю, що це й буде перемога", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що говорити з Росією необхідно, аби зупинити війну і не втратити українські території.

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