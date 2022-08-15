Зеленський скликав Ставку Верховного головнокомандувача: про що йшлося

Обговорювалась поточна воєнно-стратегічна обстановка, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного головнокомандувача.

Президент України Володимир Зеленський скликав Ставку Верховного головнокомандувача.

На засіданні йшлося про посилення захисту держави в інформаційному просторі.

Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив у Тwitter.

"Під головуванням президента відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного головнокомандувача", - написав він.

Данілов зазначив, що також було заслухано доповідь про стан виконання рішення РНБО України "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", введеного в дію указом президента України від 26 серпня 2021 року №446.

"Щодо всіх розглянутих питань порядку денного ухвалені відповідні рішення", - повідомив секретар РНБО.

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