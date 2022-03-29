Зеленський: "Сьогодні у нас хороша новина, наші захисники просуваються на Київщині"

Зеленський: "Сьогодні у нас хороша новина, наші захисники просуваються на Київщині"

За словами президента, окупантів відштовхують від Ірпеня і Києва.

Українські військові на Київщині повертають контроль над українською територією, проте говорити про безпеку в цій частині області зарано.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Сьогодні у нас хороша новина. Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці. Вдячний кожному і кожній. Усім, хто працював на цей результат", - зазначив він.

За словами президента, окупантів відштовхують від Ірпеня і Києва, проте говорити про безпеку в цій частині області зарано. Бойові дії тривають.

"Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу, намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятись. Сотні, сотні одиниць спаленої і залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним", - резюмував він.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Київській області російський ворог зосереджується на утримання окупованих територій та підготовці до відновлення наступальних операцій. Загарбник проводить перегрупування, концентрує техніку в населених пунктах та лісах, щоб запобігти її пошкодження вогнем. Підрозділи ЗСУ продовжують вести оборонні дії та здійснювати успішні контратаки на окремих напрямках.

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