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Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки і новий оборонний пакет

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Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки і новий оборонний пакет

ФОТО: Володимир Зеленський / Telegram

Президент України обговорив з прем’єр-міністром Великої Британії активізацію роботи над гарантіями безпеки України.

Володимир Зеленський також обговорив з Борисом Джонсоном шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів.

Про це глава держави повідомив у Twitter.  

"Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Борис Джонсон підтвердив передавання Україні РСЗВ.

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