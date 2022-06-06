Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки і новий оборонний пакет

Президент України обговорив з прем’єр-міністром Великої Британії активізацію роботи над гарантіями безпеки України.
Володимир Зеленський також обговорив з Борисом Джонсоном шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів.
Про це глава держави повідомив у Twitter.
"Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів", - написав Зеленський.
Talked with @BorisJohnson. Told about the situation on the front. Received confirmation of a new enhanced defense support package for . Raised the issue of intensifying work on security guarantees. Jointly with we’re looking for ways to avoid the food crisis & unblock ports.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2022
Нагадаємо, Борис Джонсон підтвердив передавання Україні РСЗВ.
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