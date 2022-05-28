Зеленський та Джонсон обговорили посилення оборонної підтримки України та постачання пального

Зеленський та Джонсон обговорили посилення оборонної підтримки України та постачання пального

Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з прем'єром Великої Британії.

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 28 травня обговорили питання щодо посилення оборонної підтримки України та вирішення продовольчої кризи.

Про це президент України повідомив у Twitter.

"У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну. Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти України", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, США направлять до України новітні РСЗВ, зокрема HIMARS.

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