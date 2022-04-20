Зеленський та Шарль Мішель обговорили, як зробити “боляче” російській воєнній машині

Український президент у розмові з головою Євроради ще раз нагадав, для чого потрібні санкції проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем обговорив шостий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це він повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення.

“Працюємо над тим, щоб зробити його (санкційний пакет, - ТСН) по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому”, - наголосив глава держави.

Також читайте Президент Євроради Шарль Мішель відвідав зруйновану Бородянку

Зеленський зазначив, що, як і на кожних переговорах, у розмові з Шарлем Мішелем він підкреслив, що “санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир”.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся 20 квітня в Києві з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави подякував голові Євроради за змістовну зустріч і солідарність з народом України.

Читайте також: