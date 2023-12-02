Зеленський та Залужний заговорили про посилення оборони України: аналіз ISW

Президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач України генерал Валерій Залужний повідомили про намір посилити українську оборону.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

Зазначається, що українські війська посилять укріплення на всіх критичних напрямках фронту, включаючи лінію Куп’янськ-Лиман, області на півночі та заході України, а також Херсонську область.

"Крім того, Зеленський зустрівся з різними командирами українських оперативних груп і обговорив оборонні операції України Авдіївському та Мар’їнському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Залужний розмовляв з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, щоб обговорити наступальні операції Росії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Зокрема, у заявах Зеленського та Залужного було визначено ділянки фронту, на яких українські війська зосереджені на оборонних операціях, як-от лінія кордону Харків-Луганська область (між Куп’янськом і Лиманом), більша частина Донецької області (імовірно, щодо Бахмута та Авдіївки).

Ці заяви загалом узгоджуються з оцінкою ISW про те, що російські війська намагаються відновити ініціативу бойових дій в Україні принаймні з середини листопада, проводячи кілька одночасних наступальних операцій у районах, де українські війська перейшли до переважно оборонних дій.

Додамо, російські окупанти почали поширювати в Мережі заяви про те, що 150 Мотострілецька дивізія ЗС РФ окупувала Мар'їнку в Донецькій області.

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