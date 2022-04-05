Зеленський: Туреччина готова евакуювати з Бердянська поранених та вбитих, рішення лише за Путіним

Вся інфраструктура готова для того, щоб вивезти поранених і загиблих.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина погодилася евакуювати поранених та вбитих мешканців Маріуполя із Бердянська.

Туреччина виступить посередником.

Про це він сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

"Ми домовились на сьогодні з Туреччиною, ми шукали посередника, якого будуть сприймати окупанти. Туреччина готова на сьогодні вивезти кораблями, ми домовились, поранених і вбитих, перевезти їх з Бердянська. До Маріуполя підійти неможливо. Ми не дамо цю можливість. Тобто ви розумієте, що до Бердянська це все треба, щоб доїхало", - повідомив він.

Президент також зазначив, що вся інфраструктура готова для того, щоб вивезти поранених і загиблих, рішення лише за Путіним.

"Ми чекаємо погодження від Путіна. Я розмовляв з Ердоганом, Ердоган розмовляє з ним. І зараз від нього (Путіна - ред.) залежить саме цей момент. В принципі делегації наші, на їх рівні обговорили технічні моменти, це я до речі, до того, що іноді те, що обговорюють делегації, ми не бачимо деяких речей, які важливі. І тому, коли, як кажуть "диванні" експерти: навіщо там зустрічатись. Може і не треба зустрічатися, але іноді є елементи - а раптом це спрацює. Є елементи, які вирішуються не глобально, наприклад про Донбас і Крим, але ось такі елементи (евакуація з Бердянська - ред) і їх багато", - наголосив президент.

Якщо все вдасться, то найближчими днями буде результат.

"Якщо ні, ми точно будемо знати, що це особисто президент Російської Федерації не дає таку можливість", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, якою він бачить перемогу України у війні.

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