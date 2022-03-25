Зеленський у 30-ту річницю СБУ: "Я вдячний кожному і кожній, хто ламав плани ворогів і працював в інтересах України"

Зеленський у 30-ту річницю СБУ: "Я вдячний кожному і кожній, хто ламав плани ворогів і працював в інтересах України"

Президент повідомив, що за цей місяць бойових дій відзначені державними нагородами 77 співробітників СБУ.

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників з 30-річчям СБУ, зазначивши, що Служба пройшла непростий шлях.

Про це він заявив у п'ятницю під час відеозвернення.

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"Сильний народе найкращої в світі країни! Хочу розпочати це зверненні зі слів привітання від себе та від вашого імені, усіх наших громадян України, працівникам Служби безпеки України. Сьогодні їхній день. 30 років тому саме 25 березня була заснована Служба безпеки нашої держави", - зазначив він.

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За словами президента, Служба пройшла непростий шлях. За 8 років війни на Донбасі і вже за 30 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато співробітників Служби безпеки показали себе з найкращої, героїчної сторони: принциповими, мужніми і такими, що вміють завдавати ворогу втрат, яких ворог не очікував.

"Саме це зараз потрібно Україні. Я вдячний усім нашим героям зі Служби безпеки України. Я вдячний кожному і кожній в Службі, хто протягом 30 років нашої спільної історії ламав плани ворогів і працював в інтересах тільки українського народу. Вітаю зі святом, шаную усіх. І будемо пам'ятати завжди усіх співробітників Служби безпеки, які загинули, нажаль, але за Україну, виконуючи завдання з протидії російській агресії", - сказав Зеленський.

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Президент повідомив, що за цей місяць бойових дій відзначені державними нагородами 77 співробітників СБУ. Двом з них присвоєно звання "Героя України" посмертно. Обоє відзначилися в боях в районі Макарова Київської області.

"Завдяки їхнім мужнім діям, був знищений штаб ворога і понад 20 окупантів. Прізвища наших героїв я вам назвати не можу. Така специфіка служби. Але можу сказати впевнено - пам'ять про них дійсно буде вічною", - резюмував глава держави.

Також Зеленський 25 березня підписав указ про відзначення державними нагородами 63 працівників правоохоронних органів, 7 з них – посмертно.

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