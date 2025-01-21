Зеленський у Давосі відповів, чи можна завершити війну цьогоріч

Зеленський розповів про розмову з Трампом, який запевнив, що хоче закінчити війну в Україні в цьому році.

Президент Дональд Трамп раніше запевнив Володимира Зеленського, що буде робити все, аби закінчити війну в цьому році.

Про це Зеленський пригадав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

"Трамп мені сказав і потім публічно про це говорив, що буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що "ми – ваш партнер. Це війна у нас, ми знаємо всі болюці місця, ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми втрачали наших людей, це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році. Але не просто швидко, а справедливо. Надійно для нас. Щою українці повернулися додому і жили в безпеці. Це найголовніше. І ми будемо робити все для цього", – сказав президент України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прибув до Давоса на Всесвітній економічний форум. Під час виступу на форумі він зокрема назвав, скільки російських військових зараз в Украіні.

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