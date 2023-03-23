Зеленський у поїзді звернувся до Європи та розказав, що Україні потрібно для перемоги

Президент Володимир Зеленський розповів про поїздку до Херсона та закликав Європу не зволікати з допомогою Україні, оскільки російське зло щодня стирає з лиця землі населені пункти в Україні.

Про це він сказав 23 березня під час свого звернення до учасників засідання Європейської ради.

Зеленський записав своє звернення у потязі та розповів про відвідування Харкова та Херсона. Він наголосив, що міста на лінії фронту постійно знищує російська окупаційна армія.

Президент наголосив, що Європа не підкоряється тиранії РФ та показала, що готова протистояти агресії. Він закликав партнерів не зволікати з допомогою Україні.

"Час має значення. Не лише місяці й тижні, а й дні. Що швидше ми з вами спільно діємо, то більше життів рятуємо. За понад рік повномасштабної війни наша з вами співпраця постійно наростає. Чи було деструктивне затягування між нашими кроками? Було. Але все ж ми йшли до спільної мети – ми з вами діяли, щоб зупинити російський терор", - сказав президент.

Президент подякував усім країнам, які долучились до ініціативи з постачання Україні боєприпасів.

"Я особливо вдячний тим із вас, хто дієво бере участь у запропонованій Естонією та схваленій усіма вами ініціативі щодо постачання та виробництва снарядів для нашої артилерії. Що частіше б'ють українські гармати по окупанту, то менше шансів у Росії реалізувати свою геноцидну політику проти українців та інших європейців", - сказав президент.

Зеленський закликав світ надати Україні далекобійні ракети, щоб унеможливити удари по мирних містах.

"Але, дорогі колеги, чи не відчуваєте ви, що нових успіхів у нас із вами менше, ніж нових затягувань у спільних діях? На жаль, це так. І в Кремлі це бачать. Це віддаляє нас із вами від досягнення миру. Я наведу зараз п'ять таких прикладів затягування. Попри те, що кожна година на полі бою має значення, затягування із постачанням далекобійних ракет для України вже значне. І це не дає нам змоги відкинути позиції російських терористів, зокрема, від Херсона, від Запоріжжя та інших наших міст, які постійно обстрілюються російськими далекобійними ракетами.Не можна затягувати передачу нашим воїнам зброї, яка може захистити українців від терору. Постійного російського терору", - наголосив він.

Зеленський подякував Польщі та Словаччині за передавання літаків МіГ-29, проте наголосив, що для перемоги Україні потрібні сучасні винищувачі.

"Згадайте, скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу "Леопардів" та інших сучасніших танків, ніж ті, що були раніше в наших воїнів. Сучасніші танки вже в Україні. То що зробила Росія у відповідь? Ми всі маємо звикнути, що держава-терорист блефує частіше, ніж може піти на ескалацію. Все зло проти України і всієї Європи, на яке Росія була здатна, вона вже робить", - наголосив він.

Президент додав, що світу потрібно запровадити ще більше санкцій проти Росії та зробити це негайно.

"Формула миру, українська формула миру, яку я представив восени. Це єдиний реалістичний та всеосяжний план відновлення територіальної цілісності України й гарантування безпеки нашому народу та всій Європі. Ми давно говоримо з вами про організацію саміту формули миру. Я готовий призначити саміт уже на найближчий час у Києві. Але всі ми чудово розуміємо, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну. Тож я закликаю допомогти нам із цим. Ми можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть", - наголосив президент.

Зеленський додав, що важливо зараз не затягувати інтеграцію України до Євросоюзу та пояснив, що навіть за умов війни у нашій державі працюють усі інституції.

"Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства у Євросоюзі. Така ж готовність потрібна і з боку всіх вас, шановні, – головного, кожного лідера Європи. Українці потребують того, щоб бачити вашу готовність і мотивуватися нею. Щоб відчувати, що захист нашими воїнами європейських цінностей справді підтримується всією Європою", - сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Херсонщину відвідав один з енергетичних об’єктів області.

Читайте також: