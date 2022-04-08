Зеленський у промові перед парламентом Фінляндії згадав про розстріл людей на Каховському водосховищі

Президент також розповів про ішні злочини російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня виступив із промовою перед парламентом Фінляндії.

Володимир Зеленський розповів про розстріл людей, серед яких були діти, на Каховському водосховищі у Херсонській області, а також про інші злочини військових армії РФ.

"Вчора російські військові розстріляли з артилерії човен з мирними людьми на Каховському водосховищі. Люди просто намагались врятуватись з окупованої території. Але по ним вдарили з "градів". Троє дітей, одинадцять дорослих. На човні. Посеред водосховища. За десятки метрів від берега. А по ним бʼють з артилерії…

На усіх дорогах нашої країни у тих районах, куди заходили російські війська, залишились сотні й сотні розстріляних машин. Звичайних автівок звичайних людей, які просто хотіли жити. Російські військові точно знали, що там звичайні мирні люди. Вони бачили, що немає жодної загрози. Але вони стріляли. Є непоодинокі приклади таких машин з людьми, які просто роздавили бронетехнікою. Буквально – переїхали танками", - сказав він під час виступу.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти обстріляли касетними снарядами човен з людьми.

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