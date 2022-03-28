Зеленський у розмові з прем'єром Італії обговорив систему безпекових гарантій для України

Зеленський у розмові з прем'єром Італії обговорив систему безпекових гарантій для України

Зеленський подякував Італії за оборонну та гуманітарну підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський 28 березня провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Серед тем перемовин - створення системи безпекових гарантій для України.

Про це повідомив голова держави на сторінці у Twitter.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Обговорили перебіг протидії російській агресії. Подякував за важливу оборонну та гуманітарну підтримку. Український народ це пам'ятатиме. Цінуємо готовність Італії долучитися до створення системи безпекових гарантій для України", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський показав фото, як з усього світу підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії. Кожного дня люди з усіх куточків планети не втомлюються і виходять на мирні акції проти військової агресії Росії.

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