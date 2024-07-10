Зеленський у США закликав дозволити Україні знищувати авіацію Росії на її території

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу в Інституті Рональда Рейгана закликав надати Україні можливість знищувати російську авіацію на її території, щоб захистити країну від постійних бомбардувань керованими авіаційними бомбами.

Він нагадав, що рішення США дозволити Україні знищувати російські військові обʼєкти біля Харківщини зупинило просування загарбників на півночі області.

"У травні-червні ми досягли значної перемоги, ми зупинили російське просування на Харків, друге за величиною українське місто яке знаходиться близько до російського кордону. Російській армії було наказано піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову, але сміливість наших чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у Росії зробили свою роботу. І я вдячний вам, я вдячний президенту Байдену за цей дозвіл, і всім в конгресі хто допомагав. Цей російський наступ захлинувся і ми відштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки кожного дня і це надало Харкову захист від ракетних ударів", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що знищення російської авіації на її території дозволить захистити від бомбардувань інші українські міста.

"Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. Також зараз ми можемо захистити наші міста від російських КАБів, якщо американське лідерство зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах, це також принесе негайний результат і ми чекаємо на цей крок", - сказав Володимир Зеленський.

Крім того, президент заявив, що Україна може витіснити російські війська з півдня України, якщо отримає достатньо далекобільної зброї.

"І ми можемо значно обмежити російські дії на півдні України і витіснити окупанта звідти, якщо американське лідерство допоможе нам із необхідними далекобійними спроможностями проти російської армії та логістики у нашому українському Криму. І ми говоримо про це з усіма нашими партнерами, і всі ці кроки посилять нас, як сьогодні. Унікальне рішення США та партнерів надати Україні додаткових п'ять систем ППО Patriot та дюжин інших, і також приорітизувати протиповітряні перехоплювачі Україні. Український народ вдячний за це", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент України заявив про необхідність лідерства, яке діє щодня.

"Тепер ми потребуємо власне цього — лідерства, яке не чекає на жоден листопад (мається на увазі вибори президента США), але діє, діє зараз, діє кожного дня, сильно, щоб наші вороги такі як Путін боялися нас", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена заявили, що НАТО призначить в Україні спецпредставника для поглиблення відносин.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський з Вашингтону заявив, що "б'ється за більшу кількість ППО" для України.

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