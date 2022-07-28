Зеленський у Верховній Раді нагородив військових, які захищають Україну

Це сталось під час урочистого зібрання у Верховній Раді.

Про це 28 липня сказав президент України під час свого традиційного звернення до українців.

"Сьогодні ми вперше відзначили День Української Державності, і я був щасливий побачити, скільки людей сприйняли це свято близько до серця й вітали з ним, і усміхались, і пишались Україною. Здається, ми мали відзначати такий день багато-багато років – настільки він логічний. Але встановили це свято лише торік. І що ж, тепер – назавжди", - сказав президент.

Під час урочистого зібрання у Верховній Раді України президент вручив бойові нагороди воїнам – "Хрести бойових заслуг". Зокрема, генерал-полковнику Олександру Сирському, командувачу оперативно-стратегічного командування "Хортиця", генерал-майору Андрію Ковальчуку, бригадному генералу Андрію Гнатову, бригадному генералу Михайлу Драпатому, полковникам Євгену Булацику, Миколі Мішакіну й Олегу Федоріву, підполковнику Павлу Розлачу, майорам Руслану Маришеву й Денису Нохріну, капітану Дмитру Береговому, старшим лейтенантам Дмитру Ліннику та Анатолію Танцюрі, лейтенантці медичної служби Юлії Головні, сержантці Павліні Миколаєвич, штаб-сержанту Роману Паламарчуку, молодшому сержанту Олександру Рогачевському, старшому матросу Олені Заблоцькій і солдату Сергію Міщенку.

"Сьогодні ж у Маріїнському палаці я вручив паспорти громадян нашої держави, юним українцям і українкам – хлопцям і дівчатам, які були змушені залишити свій дім через бойові дії, юним волонтерам, переможцям всеукраїнських олімпіад, дітям наших воїнів, які боронять Україну, і дітям тих, хто віддав своє життя за незалежність держави. Натхненна церемонія, яка утверджує силу громадянства України! У таких дітях – майбутнє України, у їхній щирості й розумі. Я пишаюся бути президентом таких громадян", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів про важливі переговори зі своїми закордонними друзями.

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