Зеленський у зверненні розповів про "хороші новини з Харківщини": деталі

Президент пояснив, що зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня є "хороші новини з Харківщини".

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 7 вересня.

"Певно, ви всі вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття", – зазначив він.

Водночас, президент пояснив, що зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор.

Зеленський подякував 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді і 80-й десантно-штурмовій бригаді "за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань".

Також він висловив вдячність 406-й окремій артилерійській бригаді за "надзвичайно успішні" влучання в районах зосередження окупантів на півдні України і 60-й окремій піхотній бригаді, "яка послідовно просуває наші позиції".

Глава держави наголосив, що кожен українських військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту.

"Що складніше окупантам, що більше в них втрат, то ліпшими будуть позиції в наших оборонців на Донбасі, то надійнішою буде оборона Запоріжжя, Миколаєва, міст Дніпропетровської області, то швидше зможемо звільнити Приазов’я та весь південь", – пояснив він.

Нагадаємо, що під Харковом ЗСУ взяли в полон групу окупантів та підполковника російської армії (відео).

Раніше пропагандисти РФ заявили,що самарський і башкирський СОБР у Балаклії потрапили в оточення

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