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Зеленський відповів, чи досі вважає, що Україна може перемогти військовим шляхом

Зеленський відповів, чи досі вважає, що Україна може перемогти військовим шляхом

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Зеленський вважає, що Україна все ще може отримати перемогу на фронті, але це залежить від допомоги партнерів.

Президент Володимир Зеленський все ще вважає можливим перемогу України у війні у військовому плані.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News. 

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це занадто. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", – зазначив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, хто буде присутній на майбутніх переговорах.

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