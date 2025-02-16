Зеленський відповів, чи досі вважає, що Україна може перемогти військовим шляхом

Зеленський вважає, що Україна все ще може отримати перемогу на фронті, але це залежить від допомоги партнерів.

Президент Володимир Зеленський все ще вважає можливим перемогу України у війні у військовому плані.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це занадто. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", – зазначив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, хто буде присутній на майбутніх переговорах.

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