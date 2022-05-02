Зеленський відповів, чи думав під час кар'єри актора про те, що вестиме Україну крізь війну

Зеленський відповів, чи думав під час кар'єри актора про те, що вестиме Україну крізь війну

Президент України Володимир Зеленський зізнався, чи думав під час акторської кар'єри про те, що йому доведеться вести країну крізь війну.

Таке запитання задав журналіст грецького суспільного мовника ΕRΤ під час інтерв'ю.

У відповідь, очільник країни зазначив, що думок таких не мав. Втім, він додав, що як і більшість українців, готовий воювати проти Росії та будь-кого, хто хоче захопити наші домівки та людей.

"Думаю, всі такі, що хочуть просто залишатися зі своїми сім'ями у своїх домівках, незалежно від того, які вони - маленькі, великі чи в якому місті. Просто мати своє особисте. За це всі ми готові боротися", – поділився президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав збитки, які Росія заподіяла Україні. Він зазначив, зараз можна говорити лише про кількість зруйнованих будинків та інфраструктури.

Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Данії

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