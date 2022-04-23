Зеленський відповів, чи готова наразі Україна до військової деблокади Маріуполя

Україна зараз не готова до військового розблокування Маріуполя і оборонці міста це розуміють.

Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст і маємо велику надію на те, що зможемо це зробити. Чи готові ми зараз - ні. Нікому не вірте. Щодо військового розблокування - ми не готові. І, до речі, хлопці які зараз боронять "Азовсталь", прекрасно це розуміють. Це реальність", - заявив Зеленський.

За словами президента, вони постійно контактують з людьми, які перебувають у підвалах "Азовсталі".

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається.

Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції Зеленського на YouTube- каналі ТСН:

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.