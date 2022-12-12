Зеленський відповів, чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю

На думку Зеленського, Путін занадто боїться смерті, щоб йти на ризик з ядерною зброєю.

Російський диктатор Володимир Путін занадто любить життя, щоб наважитися на застоування ядерної зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у спецвипуску Netflix з Девідом Леттерманом.

"Путін дуже любить життя. Він навіть сидить за довгим столом (подалі від людей. – Ред.), бо боїться захворіти на коронавірус чи ще щось. Це говорить про те, що він боїться смерті й любить життя. Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю", – сказав глава держави.

На думку Зеленського, Путін розуміє, що у разі використання РФ ядерної зброї, наступні кроки від будь-якої держави можуть бути застосовані особисто до нього.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи закінчиться війна, якщо помре Путін.

Останній крок Путіна

Раніше Путін заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару для роззброєння противника.

Колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов припускає, що диктатор може дійсно наважитися на застосування ядерної зброї.

Тим часом у Пентагоні попередили, що Росія модернізує та розширює свій ядерний арсенал.

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