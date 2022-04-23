Зеленський відповів, чи продовжаться переговори між Україною та Росією в Туреччині

Зеленський відповів, чи продовжаться переговори між Україною та Росією в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський висловився про те, від чого залежить, чи будуть переговори між українською та російською стороною на території Туреччини.

Голова держави відповів, що це залежить від президента країни-агресорки Володимира Путіна. За словами Зеленського, зустрічі між українською та російською переговорними групами повинні бути предметними, адже інакше в них немає сенсу.

Про це він сказав 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Чи продовжаться переговори в Туреччині? Це питання до іншого Володимира... Володимировича. Від бажання того Володимира Володимировича (Путіна - прим.) дуже сильно залежить зустріч наших груп.

Тому що просто так зустрічатися... Ми звичайно любимо Туреччину, але у нас війна. Зараз не до відпочинку, і точно не до курортів, і точно у нас немає такого настрою", - розповів голова держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що віра у результативність перемовин з РФ з кожним днем втрачається.

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