Зеленський відповів, чи вплинула пауза у розвідданих США на Курську операцію

Західні медіа стверджують, що пауза у наданні розвідданих США ослабила українські війська. Що про це каже Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи вплинуло призупинення надання розвідданих від США на операцію ЗСУ в Курській області.

Про це глава держави сказав виданню Time.

Автори статті вказали, що пауза у наданні розвідувальних даних ослабила українські війська на полі бою. Без доступу до даних з американських супутників вони втратили можливість виявляти наближення російських бомбардувальників і крилатих ракет. У результаті Україна мала менше часу для попередження цивільних і військових про наближення авіаудару.

Зазначається, що найвідчутнішим цей вплив був у Курській області, де росіяни швидко просунулися вперед. Однак Зеленський відмовився покладати провину на адміністрацію президента США Дональда Трампа.

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"Це не пов’язано. Не зрозумійте мене неправильно. Моральний дух завжди залежить від того, чи стоять ваші партнери поруч із вами. Але я б не сказав, що це заморожування вплинуло на операцію в Курську", – висловився президент України.

Нагадаємо, раніше заступник командира 3-ї ОШБр (нині – Третій армійський корпус) Максим Жорін пояснив, чи була відчутна на фронті пауза у допомозі від США.