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Зеленський відповів, чи запросять Путіна на наступний Саміт миру щодо України

Зеленський відповів, чи запросять Путіна на наступний Саміт миру щодо України

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський згоден на участь диктатора Путіна у наступному Саміті миру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатора Росії Володимира Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру щодо України. Однак, на думку Зеленського, Путін навряд приїде на захід, оскільки він "надто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів. 

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Bloomberg.

У зв'язку з цим "найближчим часом" мирний діалог із Росією не розпочнеться, а для того, щоб конфлікт "закінчився справедливо для України та всього світу", потрібні спільні дії США та Китаю, зазначив Зеленський.

На його думку, Вашингтон і Пекін, якщо вони "залишать осторонь свої розбіжності", можуть виступити посередниками для завершення війни.

При цьому Пекін має відігравати "серйозну роль" у врегулюванні конфлікту, і йому потрібно "натиснути" на Росію для припинення бойових дій, наголосив президент України.

Нагадаємо, Зеленський відповів на пропозицію Орбана щодо "припинення вогню" Україною.

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