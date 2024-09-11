Зеленський відповів, чи застосувала уже Росія іранські ракети

Президент поки не може підтвердити застосування росіянами іранських ракет по Україні.

Президент Володимир Зеленський отримав інформацію про те, що Іран передав Росії ракети, проте даних, що ці ракети уже були використані для ударів по Україні, поки немає.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві.

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"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей щодо кількості. Можливо, ми бачило трошки більше, ніж є відкритої інформації. Від партнерів. Я отримав цю інформацію на рівні розвідок від партнерів. Я не можу поки що підтвердити застосування цих ракет", – каже глава держави.

Він заявив, що зможе підтвердити лише у разі, якщо з'являться докази – уламки цих ракет.

"Я це зможу підтвердити, коли будуть докази, як це було з Північною Кореєю – і щодо ракет і артилерійських снарядів. Тут ми поки що знаємо про використання великої кількості іранських дронів. Щодо застосування іранських ракет деталей поки інших немає", – додав Зеленський.

Також він підтвердив, що РФ виготовляє "Шахеди" уже на власній території.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран відправив до Росії балістичні ракети.

Експерт Олександр Коваленко зазначив, що іранські ракети мають кращу якість, ніж ті, які Росія отримала від Північної Кореї, і можуть мати вищу точність.

Своєю чергою іранська місія при ООН офіційно заперечила, що Тегеран постачає свої балістичні ракети до РФ.

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