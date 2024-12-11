Зеленський відповів, чи згоден на відмову від територій в обмін на мир

За словами президента, якщо військових сил для вирішення деяких питань буде недостатньо, то ці питання треба вирішувати дипломатично. Проте юридично визнавати окуповані території російськими він не буде.

Україна не може юридично визнати свої території, окуповані Росією, російськими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для СBN.

Зеленський побоюється, що це питання розколює українське суспільство.

"Ми не можемо і за Конституцією України, і внутрішньо – це розкол для українського суспільства. Найсильніша наша зброя в час повномасштабного вторгнення – це єдність. Найсильніша наша зброя – це наші люди і їхня єдність. Тому не можна гратися речами, які розколюють суспільство", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, якби Україна отримала достатню кількість засобів, техніки від партнерів, то швидше могла б тиснути на полі бою. Якщо таких сил недостатньо – то "якісь питання" можна вирішувати дипломатично, каже президент.

"Але визнавати окуповані території частиною Росії юридично ми не будемо. Якщо ми визнаємо ті чи інші території юридично російськими – це значить, що ми пробачили Росії. Значить світ дав Росії цю можливість – і це дуже поганий приклад для інших таких ризиків у майбутньому в інших куточках світу. Тому юридично це неможливо. Але дипломатично треба досягати своїх цілей. А цілі – це сталий мир і більш швидкий для України", – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше президент Зеленський прокоментував ідею зниження призовного віку українців.

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