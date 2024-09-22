Зеленський відповів, чи змінив позицію щодо переговорів із Росією

Президент Володимир Зеленський пояснив, чи змінилася його позиція щодо переговорів з РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The New Yorker.

Також читайте У Зеленського висловились про схиляння України до переговорів і "замороження" війни

"У моєму мисленні не відбулося жодних змін. Це тому, що перемога – це справедливість. Справедливою є та перемога, результат якої задовольняє всіх – тих, хто поважає міжнародне право, тих, хто живе в Україні, тих, хто втратив своїх близьких і рідних. Для них ціна висока. Для них ніколи не буде виправдання тому, що зробили Путін і його армія. Ви не можете просто зашити цю рану, як хірург, тому що вона у вашому серці, у вашій душі. І тому ключовим нюансом є те, що хоча справедливість не закриває наших ран, вона дає можливість світу, який ми всі визнаємо справедливим. Це несправедливо, що в когось відібрали сина чи доньку, але, на жаль, ця несправедливість має остаточний характер і повернути їх неможливо. Але справедливість принаймні дає певне завершення", – зазначив глава держави.

Зеленський уточнив, що йдеться не про прагнення України до справедливої перемоги, а про те, що Кремль взагалі не має бажання припиняти війну на будь-яких розумних умовах.

"Якщо світ об’єднується проти нього, він вдає зацікавленість у діалозі – "Я готовий домовлятися, давайте це зробимо, давайте сядемо разом", – але це лише розмови. Це порожня риторика, вигадка, яка заважає світу стояти разом з Україною та ізолювати Путіна. Він робить вигляд, що відкриває двері для діалогу, а ті країни, які прагнуть геополітичного балансу, наприклад Китай, а також деякі інші азіатські та африканські держави, кажуть: "О, бачите, він нас чує і готовий вести переговори". Але це все лише видимість. Зі свого боку ми бачимо, в яку гру він веде, і змінюємо підходи до припинення війни. Там, де він пропонує порожню риторику, ми пропонуємо реальну формулу встановлення миру, конкретний план того, як ми можемо покласти край війні", – сказав президент.

Він нагадав, що два роки назад, на саміт G-20 в Індонезії, у своєму відеовиступі представив українську формулу миру. З тих пір росіяни блокували всі мирні ініціативи України і продовжують це робити.

"І я сказав, що будь-який переговорний процес буде невдалим, якщо він буде з Путіним або з його оточенням, які є його маріонетками. Всі казали, що ми маємо допустити можливість якогось діалогу. І я сказав їм: "Дивіться, ваше враження, що Путін хоче закінчити війну, помилкове. Це потенційно фатальна помилка, яку ви робите", – підсумував Зеленський.

Раніше президент Зеленський назвав умову, за якої спрацює "план перемоги" України.

Читайте також:

Обманули тоді, обмануть і зараз! Як росіяни зруйнували Запорізьку Січ і чому переговори з ними нічого не варті

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.