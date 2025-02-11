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Зеленський відповів, чи зможе Європа гарантувати безпеку без США

Зеленський відповів, чи зможе Європа гарантувати безпеку без США

Президент України Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Гарантії безпеки без Америки не є справжніми гарантіями безпеки, заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що якщо Дональд Трамп вирішить припинити допомогу Україні, Європа не зможе самостійно заповнити цю прогалину.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian "напередодні своєї найважливішої дипломатичної поїздки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії".

"Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу: "ні", – наголосив Зеленський.

"Гарантії безпеки без Америки не є справжніми гарантіями безпеки", – підкреслив президент.

Також Володимир Зеленський заявив, що Київ може запропонувати Росії обмін територіями, якщо Дональду Трампу вдасться домовитися із Путіним про переговори. 

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