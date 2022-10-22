Зеленський відповів, чи зможуть Україна та РФ повернутися до довоєнних відносин: "Вони забрали багато життів"

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що українське суспільство не повернеться до довоєнних відносин із громадянами країни-агресорки Росії.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Я вважаю, що в Росії обов'язково буде керівництво, з яким у тому чи іншому форматі Україна буде спілкуватися, але за умови, що не буде війни і ультиматиму, а буде діалог, повага до нашого суверенітету, нашої нації, нашої держави. За таких умов звичайно буде спілкування", - наголосив глава держави.

На запитання, коли українці почнуть спілкуватися із росіянами, Зеленський відповів, що цього ніхто не знає. Україна платить надто велику ціну у цій війні.

"Чи буде повернення відносин, які були до цієї війни? Впевнений, що ні. Вони забрали багато життів. Суспільство це їм вже непробачить. Географічно ми - сусіди, але політично після того, як повернуть наші території. Від цього - вони чи ми повернемо території - також буде залежати рівень відносин. І якою ціною ми повернули свої землі. Від ціни залежать і майбутні відносини. Тож політичні відносини будуть, а суспільству ми не повинні диктувати, як відноситися до іншого, чиї громадяни хочуть стерти із лиця землі. Це неможливо. Це буде вибір нашого суспільства. Коли після такого суспільства почнуть комунікувати - ніхто не знає", - додав він.

Ймовірніність зустрічі Зеленського та Путіна

Від початку повномасштабного вторгнення Росії турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив бажання взяти на себе посередницьку роль. Неодноразово Анкара заявляла про необхідність перемир'я між Росією та Україною. Очільник Мевлют Чавушоглу наголошує, що не йдеться про мир з примушенням України до територіальних поступок.

Представник турецького президента Ібрагім Калин заявив, що наразі немає передумов для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

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