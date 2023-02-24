Зеленський відповів, коли настане перемога у війні: "Ми об'єднали всі сили проти цієї навали"

Перемога у війні буде цього року. В цьому впевнений президент України Володимир Зеленський.

Про це він розповів під час пресконференції 24 лютого.

“Я дійсно дуже хочу і вважаю, якщо кожен з нас всередині нашої держави будемо так і будемо залишатися міцним кулаком і якщо наші партнери об’єднані заради нашої перемоги, бо це перемога цінностей. Якщо вони витримають всі свої слова і терміни. Я в це вірю і вважаю, що змогли бути партнерами потужними і є докази цьому. Тож якщо всі ми зробимо свою важливу домашню роботу, нас неминуче очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я хочу, щоб це сталося цього року”, - наголосив Володимир Зеленський.

Також він додав, що для перемоги в цьому році у нас є все: мотивація, впевненість, дипломатія.

“Ми об’єднали всі сили проти цієї навали. Жодна країна в світі не може витримати самостійно проти такої агресивної війни. Напевно, лише Сполучені Штати. На щастя, вони не мають кордонів з РФ. Тим не менш, це кілька держав в світі. І Україна протистоїть, але не сама. Нам допомагають друзі. Це боротьба за спільні цінності, щоб ця війна далі не пішла. Ми чітко розуміємо, чого хоче Путін, чого хоче Кремль, військово-політичне керівництво РФ. Тож дуже важливо, щоб кожен з нас сфокусувався і кожен на своєму місці працював. Тоді буде перемога. Бо на нашій стороні правда і діти, яких ми любимо і дуде шкода, коли ми їх втрачаємо на фронті. А вони кидають всіх і не рахують смерті. Це їх вибір”, - підкреслив президент України.

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі партизани встановили український прапор вдень 24 лютого – в річницю повномасштабного вторгнення Росії.

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