Зеленський відповів на петицію про введення візового режиму з Росією

Зеленський відповів на петицію про введення візового режиму з Росією

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про введення візового режиму з Росією.

Український лідер доручив Кабінету міністрів напрацювати та вирішити це питання.

Про це йдеться у відповіді президента України на петицію "Створити візовий режим для громадян Російської Федерації".

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", - відповів Володимир Зеленський.

Зазначимо, що петицію про візовий режим з Росією ще 11 лютого оприлюднив Микита Мазура. На початку травня вона набрала потрібну кількість голосів.

У тексті петиції йдеться про те, щоб запровадити візовий режим для громадян РФ, що намагаються заїхати на територію України.

Нагадаємо, ще 23 лютого за день до повномасштабного вторгнення Росії на територію України Зеленський повідомляв, що Україна планує запровадити візи для росіян.

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