Зеленський відповів на петицію щодо запровадження уроків статевого виховання у школі

Глава держави також розглянув петицію про заборону творчої діяльності громадянам Росії на території України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо запровадження уроків статевого виховання в школі, яка набрала понад 25 тисяч голосів.

У ній йдеться про те, що в умовах вільного доступу до будь-якої інформації в інтернеті діти безконтрольно можуть переглядати відеоролики, які дають спотворене уявлення про статеві стосунки, зокрема пропагують сексуальне та інше насильство. Все це може призвести до негативних наслідків.

"Учні і учениці повинні знати про фізіологічні та психологічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку, знати законодавство і розуміти базові принципи культури згоди", – йдеться у петиції.

У зверненні також зазначається, що уроки статевого виховання в школі значно знизять ризики насильства, дитячої та підліткової злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також збільшать вік першого статевого акту.

Також читайте У Харківській області двоє людей підірвались на вибухівці

Зеленський висловився про викладені в петиції ідеї.

"Я звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду мене та автора звернення", – йдеться у відповіді.

Раніше Президент Володимир Зеленський розглянув петицію про заборону творчої діяльності громадянам Росії на території України.

Читайте також: